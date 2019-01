Ild i stråtækt hus: Nedbrændte fuldstændigt

Årsag til brand i stråtækt ejendom natten til søndag er ukendt. Der var ingen hjemme på tidspunktet for branden.

Når først ilden har fået rigtig fat i et stråtag er der ikke meget andet at gøre end at lade det brænde.

Det var konklusionen for de brandfolk, som klokken 2.10 natten til søndag blev kaldt til brand i et stråtækt hus på Boltingevej i Boltinge sydvest for Ringe.

Ejendommen, som var med en førstesal, stod i store flammer, og derfor var det for brandfolkene vigtigst at få ilden under kontrol. Det lykkedes også, og efterslukningsarbejdet gik i gang, da ilden i stråtaget var aftaget. Det er det, der i fagsproget hedder "en kontrolleret nedbrænding".

Ifølge vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi, var ejendommens eneste beboer ikke hjemme, og ham bekendt var der ingen dyr i ejendommen.

Årsagen til branden er endnu ukendt, og det er nu op til politiets brandteknikere at undersøge det.