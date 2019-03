Ikke mere snak: Her skal Faaborgs nye mobilmast rejses

Faaborg: Efter små to års tovtrækkerier og borgerhøringer har kommunalbestyrelsen nu naglet beslutningen om, hvor en ny central telemast i Faaborg skal stå. Det bliver ved Markedspladsen 9, og der bliver tale om en 36 meter høj såkaldt rørmast.

Debatten om den endelige placering har bølget noget frem og tilbage, fordi det viste sig svært at finde et passende sted i stedet for masten, der faldt med den høje skorsten på slagterigrunden. Ligegyldig hvad der er peget på, har det generet udsigt og naboer, så høringsfasen har været usædvanlig lang og med mange bump.

- Det har været noget af en føljeton, men nu er det lykkedes at finde en placering, hvor selv de mest kritiske naboer siger, at det mellem flere onder er den placering, de helst ser. Så det er nu, vi skal slå til, sagde formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V), da kommunalbestyrelsen mandag aften satte punktum i den ømtålelige mastesag.