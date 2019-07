Ikke mad nok ved finalefest: 52 søulke gik sultne fra borde

550 var tilmeldt spisningen til præmiefesten hos Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe. De 52 af dem får deres penge tilbage, for Restaurant Klinten havde ikke lavet mad nok.

Faaborg: 52 af 550 deltagere i Fyn Rundt for Bevaringsværdige skibe måtte slukørede og med slunkne maver gå fra præmiefesten i teltet i Havneparken i Faaborg for at jagte grillkyllinger og pizzaer. Der var ikke mad nok til dem ved festbanketten, for leverandøren, Restaurant Klinten, i Faaborg havde tilsyneladende forregnet sig. - Det var pinligt for Klinten og rigtig træls for os, erkender stævnelederen for Fyn Rundt, Jan Jay Brun Jensen. Deltagerne havde betalt hver 175 kr., inklusiv servering og festmusik, men uden drikkevarer, for en menu bestående af oksesteg, flødekartofler, pasta med kylling og rodfrugter, som blev øst op på tallerkner ved en buffet. Til dessert var der melon og brownies. Men de sidste, der nåede frem, fortrinsvis deltagere fra "lille klasse" fik meget små portioner - eller slet ingenting.

Det er jo ikke havnens eller byens skyld, der ikke var mad nok. Det er helt og holdent vores eget ansvar. Jan Jay Brun Jensen, stævneleder for Fyn Rundt for Bevaringsværdige skibe.

Stævneleder Jan Jay Brun Jensen: Der er ganske enkelt tale om en fejlberegning fra vores leverandørs side. Det er da også erkendt, så jeg har fået en kompensation svarende til 52 kuverter, og jeg et netop nu i færd med at sende penge tilbage til de deltagere, som ikke fik mad. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Sender penge tilbage til 52 Det var temmelig uheldigt, for da de satte sig til bords i Faaborg fredag aften, havde de været på farten siden Fyn Rundt for Bevaringsværdige skibe blev skudt i gang i Bogense forrige mandag. Kabyssernes beskøjter og hvad halv- eller helbefarne søulke ellers sætter til livs under sådan et togt, havde givet en ret god appetit. Deltagerne var kort sagt grovsultne op til festmiddagen. Jan Jay Brun Jensen mener nu ikke forklaringen bag de hurtigt tømte madborde skal søges i ekstraordinær appetit blandt de rekordmange deltagere til festaftenen: - Nej, jeg havde klart gjort opmærksom på, at det var søfolk, der skulle bespises, og det var heller ikke sådan, at deltagerne selv øste op på tallerkenerne. Det var folk fra en boldklub, som lagde maden på tallerkenerne for os. Der er ganske enkelt tale om en fejlberegning fra vores leverandørs side. Det er da også erkendt, så jeg har fået en kompensation svarende til 52 kuverter, og jeg et netop nu i færd med at sende penge tilbage til de deltagere, som ikke fik mad, oplyser han.

Per Elkjær har ingen kommentarer til sagen. Arkivfoto: Per Andreasen

Ingen kommentarer fra Klinten Jan Jay Brun Jensen havde fået sat et telt op med plads til 500 deltagere, men det viste sig allerede nogle dage før finalefesten i fredags, at teltet var for lille til at rumme alle dem, der gerne ville deltage. - Nogle var lidt sent ude med tilmeldingerne, men der var jo smukt vejr i fredags, så der var ingen problemer i, at vi satte borde op uden for teltet, så der blev plads til alle, og jeg havde i god tid sagt til vores leverandør, at vi ville blive 50 flere end først aftalt, og fik en tilbagemelding på, at det ikke var noget problem, fortæller stævnelederen. Per Elkjær, Restaurant Klinten, er meget fåmælt om sagen: - Jeg kan ikke se, hvad offentlig interesse det kan have. Jeg har ingen kommentarer, siger han.

Faaborg er stadig i spil Bestyrelsen for Fyn Rundt mødes om 14 dage for at planlægge ruten for næste års sejlads, og der er ingen tvivl om, at Faaborg gerne vil have værtskabet for afslutningen igen. Det er der også andre, der gerne vil, for eksempel Svendborg, som helt blev forbigået i år. Madfadæsen kommer ikke til at trække ned for Faaborgs chancer, lover Jan Jay Brun Jensen. - Det er jo ikke havnens eller byens skyld, der ikke var mad nok. Det er helt og holdent vores eget ansvar. Vi fik en fantastisk modtagelse i Faaborg. Havnemester Lasse Olsen havde sørget for, at der var plads, vand og strøm til alle skibene, og byen var meget engageret, så vi er meget tilfredse med afviklingen, forsikrer han.