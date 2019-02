Årslev: Alle kan få en forsmag på et helt nyt fritidstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune lørdag 2. marts. Her får børn og unge en mulighed for at gå til arkitektur og design.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Arkitektur Center er nemlig gået sammen om et nyt fritidstilbud, Arki Kids i Årslev, der giver børn og unge mulighed for at udfolde sig kreativt med både virtual reality, minecraft, 3D print og genbrugsdesign.

Det nye fritidstilbud er en udløber af kommunens anerkendte - og prisbelønnede - undervisningsforløb "Den kulturelle rygsæk".

Fritidstilbuddet bliver skudt i gang med et gratis event på Polymeren i Årslev lørdag 2. marts kl. 11-17.

Her kan de deltagende børn og unge - og deres forældre - prøve kræfter med arkitektur og design i forskellige workshops og for eksempel teste virtual reality eller designe og skabe en luksus genbrugslampe i Tingcentralens univers af dimser, skrald og restmaterialer.