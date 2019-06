Ikke bare et nostalgisk 'one night stand': Midtfyns Festival vender tilbage i 2020

Den genopståede Midtfyns Festival gav et overskud på over 100.000 kroner, og nu lover arrangørerne, at der også bliver en festival i 2020.

- Det kan vi ikke blive ved med, selvom den stadig vil spille en stor rolle. Vi skruer op for kerneværdierne som nærvær og fællesskab. Vi har en skuffeplan liggende, som vi ikke kommer ud med i offentligheden. Vi har selvfølgelig gjort os nogle tanker om, hvor vi gerne vil bevæge os hen i fremtiden. Og det skal vi gøre i respekt for den gamle festival, siger Sune Vesterlund.

Festivalen i 2020 bliver formentlig igen et to-dages-arrangement og kommer til at spille knap så meget på nostalgien, som den gjorde det første år.

- Det er godt, vi har lidt polstring. Vi levede i år højt på en masse velvilje fra fonde, leverandører og andre aktører, som gerne ville hjælpe projektet i gang. Det kan vi ikke regne med i samme grad næste år. Derudover skal vi have nogle flere penge til musik, for der måtte vi holde os selv i stram snor i år, siger han.

Og med det gode resultat, lover arrangørgruppen også, at Midtfyns Festival vender tilbage i 2020. Arrangørgruppen består af ulønnede, frivillige ildsjæle i foreningen Midtfyns Festival, og sådan bliver det ved med at være, understreger festivaldirektøren. Hele overskuddet fra 2019 går til festivalen i 2020.

- Regnskabet har endnu ikke været omkring revisionen, men vi har lavet et godt overskud. Vi nærmer os et overskud på 140.000. Det lyder måske ikke af meget, men det er meget for os som nystartet festival arrangeret af amatører. Faktisk vil jeg kalde det noget af en succeshistorie. Jeg skal næsten bide mig selv lidt i armen, tænk sig, at det gik så godt, siger festivaldirektør Sune Vesterlund.

Det er godt, vi har lidt polstring. Vi levede i år højt på en masse velvilje fra fonde, leverandører og andre aktører, som gerne ville hjælpe projektet i gang. Det kan vi ikke regne med i samme grad næste år. Derudover skal vi have nogle flere penge til musik, for der måtte vi holde os selv i stram snor i år.

Flere ildsjæle søges

Festivaldirektøren lægger ikke skjul på, at det har været benhårdt arbejde for alle de involverede at få stablet Midtfyns Festival på benene.

- Det har også været for meget. Så vi kommer til at kigge på organisationsplanen. Der kommer til at ske rotationer og ændringer i organisationen. Vi bliver nødt til at se på de erfaringer, vi har gjort os, og arbejdet har været fordelt på for få mennesker. Vi skal have involveret lokalsamfundet endnu mere, siger Sune Vesterlund.

Den 20. august klokken 19 på Ryslinge Høj- og Efterskole kan alle komme og blive klogere på, hvordan man kan involvere sig i festivalen og hjælpe til.

- På det tidspunkt har vi fået helt styr på, hvad vi har brug for folk til. Og der kender vi også datoerne for den nye festival, siger Sune Vesterlund.

Er det også dig, der står i spidsen for festivalen i 2020?

- Det kan jeg ikke sige noget om endnu, siger festivaldirektøren.