Idræt for hele familien: Idrætsforening er klar med nyt tiltag

Rolfsted Idrætsforening lancerer i starten af 2019 et nyt tiltag i form af uformel idræt for hele familien.

Ferritslev/Rolfsted: "Familieidræt". Det er navnet på et nyt tiltag i Rolfsted Idrætsforening (RIF) og som sættes i gang i 2019.

Det nye tiltag er en del af DGIs vision "Bevæg dig for livet", og i løbet af seks lørdage og søndag i foråret 2019 stiller afdelingerne i RIF sig til rådighed og inviterer alle til at tage hele familien med til motion, leg og samvær, lyder det fra idrætsforeningen.

Der bliver tale om idræt på en anderledes og uformel måde i to timer per gang, og det er i høj grad familierne selv, der skal fylde indhold i arrangementet. Mulige aktiviteter kan være fodbold, håndbold, bordtennis, fodbold- og håndboldfitness og meget, meget andet.

Første gang er lørdag den 12. januar fra klokken 10 til 12 og finder sted i Rolfhallen. Prisen er 250 kroner for hele familien, og det dækker alle seks familieidrætsdage. Kommer man alene og vil deltage, så koster det 25 kroner per gang.

Tilmelding og betaling til arrangementet skal ske senest 31. december, og arrangøren forventer omkring 12 deltagende familier for at kunne gennemføre idrætsdagene. Betaling skal ske via mobilepay til Henrik Skovsgaard på 5117 3735. Kan man ikke det, kan der træffes aftale om at betale kontant.

Idrætsforeningen har i øvrigt udpeget flere ambassadører for arrangementet, og dem har man kunne møde i lokalområdet, hvor de har gjort reklame for arrangementet. Har man spørgsmål, kan man forsøge at finde svar på ved at kontakte Henrik Skovsgaard eller Iben Bech på henholdsvis telefon 5117 3735 eller 6074 2414.