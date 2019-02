Ida fra Årslev skal studere i Australien

Årslev: Nordea-fonden uddeler årligt op til 10 millioner kroner i legater til professionsbachelorstuderende og kandidatstuderende, der tager på studieophold i udlandet. I denne runde har 25-årige Ida Henriksen fra Årslev modtaget et legat til et studieophold i Australien, oplyser Nordea-fonden i en pressemeddelelse.

I februar siger 25-årige Ida Henriksen på gensyn til sit liv som studerende på uddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og rejser på studieophold i Australien.

Ida Henriksen skal til efteråret være udvekslingsstudent på The University of Melbourne i Australien som led i sin uddannelse, og hun glæder sig enormt til de faglige muligheder, der venter:

- Jeg ser rigtig meget frem til at få indblik i, hvordan et andet sundhedsvæsen fungerer. At se hvordan man forsker, underviser og rådgiver i folkesundhed i et land som Australien bliver rigtig spændende. Jeg synes, det er vigtigt at få et globalt udsyn og kunne bruge de erfaringer til at sætte det hele i perspektiv, siger hun i pressemeddelelsen.

Det er dog ikke kun de faglige muligheder, der lokker. Også udsigten til store personlige udfordringer og oplevelser har fået Ida Henriksen til at søge mod udlandet.

- Jeg glæder mig til at tage den udfordring op - at stå helt alene. Jeg vil skabe mig nogle nye og internationale bekendtskaber i et helt andet land. Jeg ser også frem til at skulle rejse til New Zealand og bruge weekender og ferier til at tage på smutture op ad Østkysten og længere ind i Australien, siger hun.