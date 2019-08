Faaborg: Det ser alligevel ud til, at "Direktøren" får indlagt vand - i sidste øjeblik, før der bydes til åbent hus torsdag. Dermed bliver der altså udsigt til, at de både kan bydes på frisklavet kaffe - og folk får mulighed for at gå på toilettet.

- Ja, det har været lidt problematisk, at der ikke er lagt vandt ind. Det forkorter jo møderne noget, konstaterer formand for Foreningen Direktøren, Leo Øster, der står i spidsen for de frivillige, som omdanner den tidligere direktørbolig på slagterigrunden til kreative værksteder, for amatørkunstnere og fingersnilde borgere - i hvert fald midlertidigt.

Det er nemlig et åbent spørgsmål, hvad huset skal bruges til på længere sigt. I øjeblikket er en arkitektkonkurrence i gang, som munder ud i en plan for hele det 30.000 kvadratmeter store område, der blev tomt og delvist ryddet, efter Danish Crown lukkede slagteriet og rømmede grunden. Det vil formentlig betyde, at aktiviterne i "Direktøren" må henlægges til et andet sted, måske Byskolen, men det er mange hvis'er i den sag.

Faaborg-Midtfyn Kommunes projektkoordinator er glad for, det ser ud til at lykkes at få lagt vand ind før åbent hus:

- Det hele er blevet lidt forsinket, dels på grund af sommerferie, men også fordi vi skal have koordineret den slags med Frølageret, så vi kan holde omkostningerne ned på et minimum, siger Hanne Raunsmed Andersen.

Formand Leo Øster glæder sig endnu mere:

- Det letter os jo en del, at vi ikke selv skal medbringe vand, og det betyder altså også noget for lugten i huset, at der kommer vand i installationerne, så vi slippe for lugten af kloak, konstaterer han.

Der er åbent hus torsdag fra kl. 14.