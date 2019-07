Hyldest i Ryslinge: Stort engagement med Café Fabers gjorde Lone og Thune til Årets Ryslinger

Årets Rysling blev ikke én men hele to personer nemlig Thune og Lone Holm, som har været med til at åbne Café Fabers i en af de gamle Fabers Fabrikker, arrangere koncerter og give Ryslinge et glimt af storbystemning ude på landet.

Ryslinge: For snart et år siden kunne Lone og Thune Holm sammen med de øvrige frivillige åbne dørene ind til den nye café i byen. Café Fabers. 1. september 2018 åbnede de med en reception, og allerede 18. august holdt de den første koncert med over 100 besøgende. I år blev de så hyldet for deres store indsats i lokalsamfundet med titlen som Årets Ryslinger. - Det blev vi meget stolte over og også ydmyge, især fordi der er mange frivillige her i Ryslinge, fortæller Lone Holm, mens hendes mand supplerer: - Det er også en blåstempling af caféen. Der var mange, der var skeptiske i starten, om det kunne køre rundt, men det har vist sig, at det kan, fortæller Thune Holm.

Lone og Thune Holm Lone og Thune Holm har boet i Ryslinge siden 1985. De er begge uddannet lærere og har været lærere på Ryslinge Friskole. Thune Holm har også været fodboldtræner og har arbejdet på Oure Højskole som træner.Lone Holm tog efter arbejdet på Ryslinge Friskole en uddannelse i håndarbejde og har været lærer på Ryslinge Højskole og på Fagskolen i Odense. Herudover har hun også været en stor del af arbejdet med flygtninge i Ryslinge.



Café Fabers har åbent hver tirsdag og torsdag fra klokken 14 til 20 og om fredagen fra klokken 14 til 22. Tirsdag 6. august åbner caféen igen efter sommerferien.



Hvis man har lyst til at blive en del af Café Fabers, kan man melde sig som frivillig. Indtil videre er de 12 frivillige, der hjælper til i caféen med at servere og lave mad.

Der arbejder i dag 12 frivillige i Café Fabers. De er to på vagt ad gangen, men de kunne sagtens bruge flere frivillige til at hjælpe i caféen. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Byliv på landet Det var en gåtur forbi de gamle Fabers Fabriker på Hestehavevej, der fik Lone og Thune Holms tanker ind på en café i en af de gamle fabrikshaller. Faktisk den ældste af dem alle. - Vi gik en tur og kiggede ind ad vinduerne og så de store søjler herinde. Det mindede om Berlin eller New York, og så tænkte vi, hvorfor kan vi ikke lave en café i Ryslinge, fortæller Lone Holm. Det var omtrent på samme tidspunkt, Ryslinge modtog flygtninge, og Lone Holm så en oplagt mulighed i at bruge caféen til at hjælpe de flygtninge, som flyttede ind på dertil indrettede boliger på Fabers Fabriker. Da ideen blev sået, var der ingen vej tilbage, og Lone og Thune Holm fik en arkitekt med ud for at kigge på lokalerne. Det, de troede kunne klares for cirka 100.000 kroner, vurderede arkitekten ville koste nærmere 1,5 millioner. - Så kiggede vi på hinanden og tænkte, skal vi gøre det her? Og vi skulle måske have stoppet dengang, griner Lone Holm til sin mand.

Foruden at have åbent i caféen tirsdag, torsdag og fredag holder Café Fabers også koncerter og foredrag. Målet er at få flere kendte bands til at spille i caféen i fremtiden. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Mødested for alle i byen Hver måned holder Café Fabers et arrangement, og der er stort set fuldt hus hver gang, om det er en koncert eller foredrag. - Jeg tror, folk føler sig trygge her, fordi stedet har betydet meget for byen igennem mange år, fortæller Lone Holm og uddyber: - Nogle af vores gæster kommer og fortæller, at de har arbejdet her i 10 og 20 år, og nu kommer de her så som gæster. Det er ikke kun de ældre, der bruger caféen. Eleverne fra Ryslinge Højskole og Ryslinge Efterskole kommer også ofte og besøger den lille café. De seneste to år har højskolen holdt deres afslutning på caféen, hvor eleverne blandt andet brugte scenen til open mic (åben mikrofon) og skiftevis gik op på scenen og gav et nummer.

Indretningen i caféen er inspireret af de gamle Fabers Fabriker. Gæster kan igen besøge caféen fra 6. august, hvor de åbner igen efter sommeren. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Tålmodighed er en dyd Det seneste år har også været et år med meget arbejde, foruden de to år, de brugte på at få selve caféen på benene. - Vi har hele tiden sagt, at vi skulle være tålmodige. I starten var vi i tvivl, om vi også skulle have åbent om tirsdagen, men det er vi egentlig glade for, at vi gør i dag, fortæller Lone Holm. Café Faber har åbent tirsdag, torsdag og fredag, og om tirsdagen har det ofte været efterskoleeleverne, der har besøgt caféen, mens et fast hold af strikkedamer besøger caféen om torsdagen. - Det handler meget om tålmodighed, og folk skal lige vænne sig til, at det er her i byen, fortæller Thune Holm. Og ambitionerne er ikke mindre for fremtiden. Lige nu går arbejdet med at finde penge til et nyt varme- og ventilationsanlæg, så der kan være plads til endnu flere til de kommende arrangementer i Café Fabers, som åbner op igen 6. august efter sommerens ferielukning. - Vi har en ambition om at få kendte bands hertil. Vi vil gerne udvide og have muligheden for at få endnu flere gæster, fortæller Thune Holm. - Vi havde en duo fra Cuba på et tidspunkt, og det var en særlig oplevelse at få den stemning herind. Det kunne være dejligt at få verden ind, fortæller Lone Holm.

Indretningen i caféen er inspireret af de gamle Fabers Fabriker med blandt andet de industrielle lamper og den rå murstensvæg. Gæster kan igen besøge caféen fra 6. august, hvor de åbner igen efter sommeren. Foto: Louise Holmgaard Nielsen