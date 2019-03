Hver tredje er selvforsørgende eller i uddannelse: Flere flygtninge i job i Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn: Det går fremad med at få flygtninge i arbejde eller uddannelse i Faaborg-Midtfyn.

De seneste tal er fra tredje kvartal 2018, og de viser, at 36 procent af de 145 flygtninge i kommunen, der inden for de seneste tre år har modtaget integrationsydelse for første gang, enten er selvforsørgende eller i uddannelse. Et år forinden lød tallet på 23 procent.

- Vi følger nogenlunde det, der er gennemsnittet på landsplan. Det betyder, at der ligesom på landsplan er sket et stort ryk inden for det seneste års tid. Altså at det er lykkedes os at få flere i job og i selvforsørgelse, fortæller Inger Thorø Pedersen, som er leder for afdelingen Job og Udvikling på jobcenteret, hvor også integration hører under.

- Det går stille og roligt fremad, men vi bliver selvfølgelig også hjulpet af konjunkturen, tilføjer hun.

- 36 procent er enten selvforsørgende eller under uddannelse. Men så er der næsten to tredjedele tilbage. Hvordan forholder du dig til det?

- Vi arbejder hver eneste dag på at få hævet tallet. Nogle af de integrationsborgere, som vi har tilbage, har ofte lidt større udfordringer. Dermed er spørgsmålet også, hvor hurtigt tallet kan blive ved med at vokse, siger hun og nævner, at borgerne måske også har brug for nogle andre og sociale indsatser, hvis de for eksempel lider af posttraumatisk stress.