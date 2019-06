Hvem skal være årets faaborgenser?

Faaborg: Siden 1984 har Faaborg Boldklub & IF's støtteforening "Vennerne" uddelt hædersbevisningen Årets Faaborgenser, og nu er det atter tid til at indstille kandidaterne til titlen i 2019.

Sidste år var det foreningsmanden Bjarne Herhold, der løb med hæderen for sit frivillige arbejde igennem 30 år i flere forskellige forenings-sammenhænge.

Men hvem skal det være i år? Det kan du være med til at bestemme ved at sende en motiveret indstilling til komitéen, der træffer det endelige valg.

For at komme i betragtning skal det være en person/organisation/forening, der igennem en kortere eller længere periode har ydet en bemærkelsesværdig frivillig indsats til gavn for forenings-/kulturlivet, eller i forbindelse med humanitært arbejde lokalt eller internationalt. Reglen er, at tidligere modtagere af prisen ikke kan få den igen.

Indstillingerne vurderes af en komite med repræsentanter fra Jysk Fynske Medier, fra detailhandlen og fra turismen. Med er desuden formanden for FB&IF's Venner, formanden for FB&IF samt årets sponsor, der i år er Ove (Albani) Nielsen fra øldepotet i Svendborg.

Send dit forslag til Ugeavisen Faaborg. Det kan ske enten med post til Ugeavisen Faaborg, Kanneworffs Gaard, Torvet 8 B - 5600 Faaborg, mrk: Årets Faaborgenser att.: Bent Warncke

Eller via mail til bew@fyens.dk.

Forslag skal være indkommet til redaktionen senest mandag den 1. juli klokken 16.00.

"Årets Faaborgenser" vil blive kåret i forbindelse med træskibs-træffet lørdag den 27. juli kl. 16.30 i festteltet på Havneøen Kanalvej 13.