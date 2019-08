Hvalhalen. Vi har ikke brug for amatørkunst

Læsevisning. Tryk på Alt-Shift-A for tilgængelighed.

Lokaldebat: Jeg er ked af at læse i dagens avis, at Hvalhalen skal op igen. Ikke fordi det er en dårlig ide, der åbenbart glæder mange mennesker, men fordi "halen" er så ringe i udformning. Vi har ikke brug for mere amatør-kunst i byen. Jeg undrer mig over, hvor kommunens kunstråd er henne i denne sag. Og når der ydermere er bevilget penge til projektet, penge der kunne bruges på stærkt tiltrængt vedligeholdelse af god anerkendt kunst andre steder i kommunen.

Jeg har hørt, at kommunen for ikke så længe siden fik tilbudt en række Henry Heerup-figurer vederlagsfrit, som man takkede nej til, og ligeledes en række Thorkild Hoffmann skulpturer til låns uden udgifter for kommunen, ja så synes jeg, det ligner manglende forståelse for kvalitet, når det handler om kunst.

Og nu hvor vi er ved emnet: Hvor ville det klæde Kai Nielsens dejlige Ymerbrønd at komme ud på sin oprindelige plads på Torvet. Som det er nu bliver den "kvalt" i caféliv.