Hvad siger søulkene?

Bertil (69) og Karin Jensen er henholdsvis skipper og styrmand på skonnerten Johanne af Nakskov. Bertil startede som 15-årig i 1965 med at arbejde på et træskib, der sejlede med jernbaneskærver fra Bornholm rundt til danske byer. Købte skonnerten Johanne for 31 år siden, og driver i dag skibet sammen med sin kone som charterskib med base i Nakskov. - Fyn rundt er jo stedet, hvor man træffer alle de andre besætninger. Det er 30. gang vi deltager. Hvis man har noget sømandsblod i årene, så er træskibe som dem her jo simpelt det, man brænder for. Det er en kulturarv - vi sejler faktisk rundt i Danmarks ældste skonnert - altså den ældst bevarede - og det er et livsarbejde at holde den vedlige. Faaborg som målby: - Faaborg har altid taget godt imod os. Vi kommer her jo tit med vores gæster, og faciliteterne er helt i top. Foto: Bent Warncke

Faaborg: Faaborg er for første gang i kapsejladsen "Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibes" 35-årige historie blevet målby for sejladsen. Faaborgenserne er glade og stolte, men hvad tænker søfolkene ombord om det? Og hvorfor er de egentlig så bidt af det med gamle træskibe? Det gik vi om bord på nogle af skibene for at få svar på.

Louise Seest (28), ubefaren gast ombord på den tomastede skonnert Halmø (1900), der er hjemmehørende i København. - Vi er en flok venner fra gymnasiet, der stadig mødes og vi så fik vi mulighed for at komme med på den her tur. Det er min første tur med et sejlskib, og det er rigtigt spændende. Det er sjovt at lære alle rebene og sejlene at kende. Jargonen og rutinerne ombord på sådan et skib er også ret sjove. Man starter jo om morgenen med at gøre skibet rent, så det er klar til dagen. Louise har ingen tidligere erfaringer med sejlads. - Jeg har været på en kanalrundfart, og det vist også det. Foto: Bent Warncke

Jens Finnemann (63) og barnebarnet Havana (1,5). Han er skipper på snurrevodskutteren Elsamargrethe (1926), der hører hjemme i Kolding. Har deltaget med den i Fyn Rundt i 20 år efterhånden. - Vi sejler jo rundt i noget, der kræver en masse vedligeholdelse, men fascinationen er vel træet, at det hele er så gammelt og så hele kulturen omkring det. I år går det op i en højere enhed. Jeg har mine børn og mit barnebarn med, og når vi så samtidig sejler rigtig godt, så bliver det jo rigtig sjovt. Faaborg som målby er fint - Faaborg gør det rigtig godt, og man bliver altid taget godt imod her. Jens Finnemann regner i øvrigt med at vinde løbet "Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe" i år. Foto: Bent Warncke

Gorm Bødker (41) - skipper på sletskonnerten Aron (1906) fra Svendborg. - Fascinationen ved at sejle med gamle træskibe er, at der skal et sammenhold til for at få det til at virke, og så at det kan lade sig gøre at holde noget i live, der er så gammelt, som det er. Den her er f.eks. seks år ældre end Titanic, så det er faktisk noget virkelig gammelt grej, vi sejler med. Faaborg som målby: Ahhh - det er da ærgerligt, at det ikke er i vores hjemby (Svendborg, red.), vi slutter i år, men ellers vil jeg vælge ikke at sige mere om det. Det er vist for politisk. Foto: Bent Warncke