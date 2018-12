Hutlihut i Faaborg - der kommer julemanden rendende

Flemming Toft - manden, der opfandt udbruddet hutlihut - skal kommentere julemandsløbet sammen med Henrik Poulsen. I år får løbet storstilet livedækning og har ambitioner om at slå deltagerrekorden.

Faaborg: Når julemandsløbet skydes i gang lørdag 15. december, vil det blive i år kommenteret live fra torvet af den kendte tv-sportskommentator Flemming Toft og Henrik Poulsen fra Det Rigtige Faaborg. Løbet er arrangeret af Vores Faaborg & Egn i samarbejde med Shopping Faaborg og Turistforeningen for Midt- og Sydfyn. - Jeg har lovet dem begge at gå efter, at vi får et par hundrede deltagere, så de har et sandt menneskehav at kommentere på, og jeg håber virkelig, det lykkes, siger Stine Mjaaland fra Vores Faaborg & Egn, i en pressemeddelelse. Hun har arbejdet sammen med Flemming Toft på TV2 og fik på den måde en aftale med ham.

Nu med direkte transmission Henrik Poulsen fra Det Rigtige Faaborg ser frem til det nye samarbejde med Flemming Toft. - Jeg glæder mig som et lille nissebarn til at bruge nogle timer i kommentatorboksen sammen med en levende legende som Flemming Toft. At vi så skal lægge stemmer og opmuntrende tilråb til årets ubetinget hyggeligste løb, gør det bare endnu bedre, mener han. I år vil julemandsløbet også blive sendt live på Facebook med en række kameraer placeret langs ruten samt på start- og målområde, og med både lyd og billede af de to kommentatorer. De skal sidde i et lille studie, som vil blive sat op, hvor alle kan følge dem, foran Røde Kors, som lægger både frontareal, strøm, arbejdskraft og indendørslokaler til teknikken til arrangementet.

Julemandsdragt følger med - Mange af byens handlende, men også dem der ikke har butik i midtbyen, hjælper med alt fra internetforbindelser over pynt til løbsnumre, æbleskiver, arbejdstimer, lodtrækningspræmier og nye el-tavler, roser Stine Mjaaland. Løbet vil igen i år blive tilrettelagt i samarbejde med blandt andre Outdoor Sydfyn, og man melder sig til hos Møblér med Bo Godt i Vestergade eller ved at skrive til info@faaborg.dk senest 7. december. Deltagelse koster 100 kr. for voksne og er gratis for børn under 15 - og alle deltagere får et julemandskostume. Et eventuelt overskud vil efter jul blive givet til et godt formål.