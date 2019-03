I den kommende uge byder Husmandsstedet på to arrangementer. "Gi' og ta' marked" søndag 31. marts og et møde med stedets to volontører få dage forinden.

Sdr. Nærå: De frivillige på Husmandsstedet ved Sdr. Nærå er igen klar til det årlige "Gi' og ta' marked", som efterhånden er blevet en tilbagevendende tradition. Foråret giver ofte folk lyst til at rydde op, og i stedet for at smide ud, kan man gøre en masse mennesker glade ved at forære sine ting væk.

Søndag 31. marts kl. 13 til 15.30 danner Husmandsstedet ramme om omfordelingen af alle de gode og brugbare ting. Man behøver ikke at indlevere noget for at kunne tage noget. Skulle der være nogle ting tilovers når markedet er slut, vil de blive afleveret til Røde Kors Butikken i Årslev.

Få dagen inden, torsdag 28. marts. kl. 19 kan interesserede møde Husmandsstedets nuværende volontører, Sophie og Jonas, der byder på kaffe, hjemmebag og en snak om, hvordan det er at være volontør på Husmandsstedet.

Inden længe venter Husmandsstedet at modtage en ordentlig stak ansøgninger fra unge i Europa, som gerne vil arbejde frivilligt på Husmandsstedet i ti måneder. De kommer til Danmark i september.

Husmandsstedet har i en lang årrække hvert år budt velkommen til to unge volontører fra et land i Europa.

Inden da skal man finde et sted, hvor de to udvalgte kan bo. I år har man haft to fantastiske værtsfamilier og nogle år har efterskolen været behjælpelige med at huse volontørerne.

Interesserede i at blive værtsfamilier skal ikke holde sig tilbage, men kan helt uforpligtende komme og høre, hvad det indebærer at være værtsfamilie enten ved arrangementet 28. marts.