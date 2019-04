Ringe: Sæsonen er ved at være slut for i år i Ryslinge-Gislev Husholdningskreds, og onsdag 10. april sluttes der af med et besøg til Butik Camille i Ringe.

Her er der mulighed for at prøve nye kollektioner inden for både tøj, sko og accessories, mens der serveres en lille forfriskning. Turen går fra Brugsen i Ryslinge eller Brugsen i Gislev i flok klokken 18.45, og så går turen til butikken i Ringe.

Tilmelding til Hanne på 28113798 eller Ann Charlotte på 62622684. /cak