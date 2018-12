Hundehvalp løber med opmærksomheden: Jim Lyngvild viser nyt familiemedlem frem til julemarked

Korinth: Alt fra cremer og parfumer, til øl, vin, smykker, tøj, slik, brugskunst, keramik, vikinger og meget, meget mere. Ravnsborg i Korinth lægger for fjerde år i træk ramme om et hyggeligt julemarked, der indeholder alt det, et godt julemarked skal - men i år er der kommet en ny beboer på Ravnsborg, der om muligt tiltrækker endnu mere opmærksomhed end værten, Jim Lyngvild, selv.

Jim Lyngvild og manden Morten Poulsen har nemlig fået en ny hundehvalp, granddanoisen Balder, der bliver vist rundt til de mange beundrende gæster til julemarkedet.

- I mandags blev han otte uger. Folk går amok over Balder, han er meget populær. Han har simpelthen været så sej. Han har et godt sind og kan klare mange mennesker - det bliver man jo nødt til at kunne, når man skal bo her, hvor der altid er mange mennesker over alt, siger Jim Lyngvild, mens Balder ligger roligt i hans arme og ser søvnig ud, som kun en granddanois-hvalp kan, totalt uberørt af de mange mennesker, der står på tæer rundt om i håbet på at spotte det nye familiemedlem på Ravnsborg.

Balder kom til Ravnsborg for blot to dage siden, og fik lørdag sin "vikingedåb" til julemarkedet.

- Balder er helt nyslået viking. Det er vigtigt, han bliver hærdet tidligt og møder mange mennesker. Han har klaret det hele i stiv arm, siger Jim Lyngvild.