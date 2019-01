Humørklubben i Vantinge fylder 30 år

Vantinge: Humørklubben i Vantinge begyndte sæsonen med en omgang "Hvornår var det nu det var?" 8. januar. Her dystede holdene om at huske de rigtige årstal over ost og et glas vin.

Så fortsætter man med foredrag; den 22. januar med sognepræst Elisabeth Rokkjær Hammer om, hvordan det er at være ung pige i Indien, og med rejseleder Kirsten Skjold, som 5. februar fortæller om USA, som hun har stor viden om.

Den 19. februar vil skoleleder Anne Rasmussen, Heldagsskolen i Vantinge, fortælle, hvad skolen gør for at støtte og gøre eleverne stærke til at klare fremtiden. Den 5. marts er det pensioneret lærer Hans Jørgen Petersen, Odense, som underholder om "Humor og latter".

Det sidste arrangement bliver 19. marts, hvor Humørklubben fejrer sit 30 års jubilæum med frokost, musikalsk underholdning og lagkage. Det kommer til at koste 150 kroner, mens de almindelige møder tirsdage kl. 14 og koster 35 kroner per gang og foregår i Vantinge Forsamlingshus.