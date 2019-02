Horne Mandskor skaber julestemning

Horne: På gamle julekort ses ofte et motiv af en gade med bindingsværkshuse og gamle gadelamper - et billede som i den grad oser af julestemning. Det er netop i sådan en kulisse, Horne Mandskor igen i år er inviteret til at synge julesange for de fremmødte. Så fredag 30. november i Bøjestræde kl. 15.30 synges julen ind - først af mandskoret og bagefter af grønlænderkoret Malik.

"I denne travle juletid" gælder i høj grad for det gamle kor fra Horne. Inden underholdningen i Bøjestræde har koret været i Odense for at synge i Odd Fellow-logen og giver koncert i Søllinge Kirke søndag 2. december. Siden følger de traditionelle julekoncerter i Faldsled Kirke 13. december og Horne Kirke 16. december.