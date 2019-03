Horne Gymnastikforening viser sig frem

- I løbet af eftermiddagen hygges der ved bordene, hvor ofte hele familien er samlet og nyder dagen sammen. Der kommer erfaringsmæssig mellem 180 og 230 gæster for at overvære opvisningen, fortæller Inge von Essen fra gymnastikforeningen.

Så der bliver masser at se på i Horne Hallen, og det hele begynder klokken 14.

Klar til ny sæson

Ud over vores gymnastikopvisning foregår der også mange andre ting i foreningen hen over foråret og sommeren, oplyser Inge von Essen.

Den 6. marts begynder sommersæsonen i løbeklubben. Der løbes onsdage kl. 17.30 med fælles opvarmning og start fra det grønne areal bag Horne hallen. Der er hold til alle, med powerwalk samt løb på flere niveauer. Alle er velkomne til prøvetræning, inden man tilmelder sig.

Hver mandag formiddag kl. 9.30 er der mulighed for at komme med formiddags-gåholdet ud på Horne Land eller andre gåruter. Man mødes på hallens p-plads, hvorfra man går af sted eller samles i biler og kører ud til et planlagt startsted.

Når foråret kommer, begynder krolf-spillerne atter på Motionstræfpunkt Horne mandage klokken 15. Der spilles på den 12 hullers bane, og efter spillet som regel med kaffe eller forfriskning.