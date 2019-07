Nr. Broby: Det blev en succes, da Sussi Madsen fra Nr. Broby sidste år kastede sig ud i at være tovholder på musikarrangementet Danmark Dejligst og sammen med musikeren Rasmus Nøhr og resten af holdet fik skabt en festlig dag fyldt med gratis musik. Derudover blev der skrabet i alt 24.000 kroner sammen, som kunne uddeles til de lokale foreninger, der gav en hånd med ved arrangementet.

Arrangørerne har fået mod på at gentage successen, og det kommer til at ske den 10. august på boldbanerne ved FC Broby fra klokken 14 til 22.

- Vi har igen i år været rundt i byens forretninger og til erhvervsdrivende og spurgt om sponsorater til at betale musikken. Vi er heldigvis blevet mødt med et smil og et "ja" mange steder, og økonomisk ser det positivt ud, lyder det i en pressemeddelelse.

På scenen i år kan man opleve Danmarks John, et hyldestorkester til John Mogensen med garanti for fest og fællessang. Det lokale orkester New Vibes glæder sig til endnu engang at spille til Danmark Dejligst, og så bliver der også besøg af Trouble IS. Det er et blues-rock-band fra København, der netop har kunnet opleves på Tinderbox.

Endnu en genganger er Holmen Hustlers, og naturligvis Rasmus Nøhr. Og Jimmy Colding og Danny Linde, der tilsammen udgør Zidadada, slutter festen af med et brag.