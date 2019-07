Hold afstand: 59-årig fik bøde for tæt kørsel på Svendborgmotorvejen

Ringe: Man skal holde afstand til forankørende biler - ellers vanker der en bøde.

Det har en 59-årig mand lært på den hårde måde, idet han er blevet idømt en bøde på 2500 kroner og fik en betinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Det var på motorvejen ved Ringe, at det fandt sted. Manden ville ikke bestride den målte afstand til bilen foran, men han mente ikke, at der var tale om en farlig situation, da han havde foden på bremsen og et godt udsyn.

Det var retten ligeglad med, og dermed fik manden endnu en dom for overtrædelse af færdselsloven, idet han to gange tidligere har fået bøder på 3000 kroner og klip i kørekortet.