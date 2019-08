Ølsted: Ølsted Borgerforening inviterer til høstloppemarked søndag 11. august fra klokken 10 til 15.

Høstloppemarkedet er med til at skaffe midler til at vedligeholde og købe nye ting til den plads midt i byen, borgerforeningen købte sammen med alle borgerne.

Ved høstloppemarkedet bliver der, foruden muligheden for at gøre masser af gode loppefund, også underholdning for børnene og mulighed for at købe mad og drikke at styrke sig på.

Man kan leje en stand via telefon 2960 1037./cak