Vester Aaby: Et ægtepar lå og sov natten til fredag i deres hjem på Lysbjergparken i Vester Aaby, fuldstændig uvidende om, hvad der foregik i resten af huset.

En eller flere gerningsmænd havde først forsøgt at bryde køkkendøren op med et koben, og da det ikke lykkedes, kom de ind gennem et vindue.

Der var spor efter færden i køkken og stue, og der blev stjålet en bærbar computer og to punge ved indbruddet.

Indbruddet fandt sted i tidsrummet fra klokken 3 til klokken 6.30, oplyser Fyns Politi.