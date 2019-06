Faaborg: Kom og hør historien om Ymerbrønden og den spændende historie om Mads Rasmussens ambitiøse indsats inden for kunst og arkitektur, der bragte Faaborg på landkortet som en by, der på enestående vis har forenet kunst-, industri- og købstadshistorie. Sådan lyder opfordringen fra museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen fra Faaborg Museum. Historierne fortælles under en byvandring, der går fra Ymerbrønden på torvet til den originale skulptur på Faaborg Museum. Det foregår mandag den 24. juni fra klokken 16.30 til 17.30. Byvandringen, der er gratis at deltage i, starter på torvet, og Gertrud Hvidberg-Hansen og Flemming Brandrup fra By & Land vil være guider.

Den 24. juni er årsdagen for afsløringen af Kai Nielsens berømte skulptur tilbage i 1913 og samme dag var der rejsegilde på Carl Petersens bygning til Faaborg Museum. Arrangementet finder også sted for at gøre opmærksom på museets aktuelle særudstilling "Faaborg i blodet - kunstnerkoloni 1880-1928", der stiller skarpt på de spændende fortællinger om Faaborg som en betydningsfuld kunstnerby omkring år 1900.