Faaborg: Tidligere sognepræst Flemming Rishøj fortæller under overskriften "De farlige kvinders ø" om kvinderne fra Sprogø. Det sker til højskoleeftermiddag torsdag 19. september kl. 14.30 i Det nye Hospital ved Faaborg Kirke.

Sprogø var engang et "naturligt fængsel" midt i Storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid. Kvinder under åndssvageforsorgen, som det dengang hed, blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvet og dermed til fare for samfundet.

Foredraget belyser et stykke danmarkshistorie og viser blandt andet, at havde man én gang fået titlen "Sprogøpige", var man for altid stemplet som "en af dem". Det er en tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets øjne forblev tabere. Flemming Rishøj sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt samfundet har ændret menneskesyn siden dengang, eller om det er status quo.