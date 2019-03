Hør Frandsen fortælle om farmor og de andre faldne kvinder

Ringe: Historiker og journalist Henning Frandsen holder onsdag 3. april kl. 15 et foredrag på Ringe Bibliotek med titlen "Min farmor og andre faldne kvinder". Det er et foredrag om kvindeskæbner i Danmark, som tager udgangspunkt i foredragsholderens egen farmor, Ane Marie Kristine Jacobine Sørensen.

Hun fødte i 1904 et barn uden for ægteskabet, og selv efter endnu fem børn fortalte hun ingen om den førstefødte datter.

- Ikke desto mindre må man sige, at min farmor får et godt og langt liv. Sådan gik det langt fra alle kvinder, som dengang fik børn uden for ægteskabet. Foredraget skal med udgangspunkt i min farmors historie handle om de kvinder, der i første halvdel af 1900-tallet havnede på samfundets bund som foragtede enlige mødre, kaldet faldne kvinder, fortæller Henning Frandsen i en pressemeddelelse.

Han fortæller også om, hvordan det gik den slags kvinder både før og efter farmoderens samtid.

Foredraget er gratis for medlemmer, mens ikke-medlemmer betaler 60 kroner.