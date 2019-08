Hønseskidningskonkurrence, ponytræk, foreninger og kulturliv: Ryslinge viser sig frem på Ryslingedagen

Ryslinge: For syvende år i træk inviterer alle de frivillige foreninger og kulturlivet i Ryslinge, Lørup, Fjellerup og omegn til nogle hyggelige timer i hinandens selskab, hvor foreningerne har mulighed for at præsentere sig og vise, hvad Ryslinge kan byde på.

Programmet indledes kl. 10. med gratis morgenbord, og Ryslinge sangen afsynges. Derefter skyldes halvmaratonløbet i gang. Klokken 11.45 er det tid for børneløbet rundt om pladsen.

Café Faber kommer og Fabriksladen står for de musikalske indslag. Bakkelund stiller op med hønseskidningskonkurrence og ponytræk. Der er kagekonkurrence, og kagerne kan efterfølgende købes og nydes til kaffen.

Billedskolen har aktiviteter for børn og der er legetøjsloppemarked, hvor det er gratis at deltage.

Multibanen er åben og i dagens løb kommer omkring 30 veteranbiler på besøg. Her kan publikum både beundre bilerne og stille spørgsmål om dem.

Som noget nyt vil der være billedlotteri og bankospil rundt om i standene. Vinderne af dagens konkurrencer offentliggøres kl. 14.45.

Dagen slutter i Ryslingehallen med fællesspisning og fejring af det nye fritidscenter.