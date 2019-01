Højvandsvarsel: Faaborgensere fik tre timer til at hente sandsække

Line Klivager er i gang med at sikre sin café på havnen i Faaborg mod onsdagens varslede oversvømmelser. Hun føler sig ladt alene om ansvaret. Arkivfoto.

Line Klivager er i gang med at sikre sin café på havnen i Faaborg mod indtrængende vand. Det ærgrer hende, at der ikke er større opbakning fra kommunens side i forbindelse med den varslede oversvømmelse

Faaborg: Café-ejer Line Klivager er gået i højeste alarmberedskab efter DMI har varslet vandstandsstigninger på op til halvanden meter over daglig vande midt på dagen onsdag. Hun og andre borgere i Faaborg fik nytårsdag tre timer til at hente sandsække, de selv skulle finde gruset til. Line Klivagers café har flere gange været oversvømmet, værst for to år siden, da der var kritisk høj vandstand i næsten et halvt døgn, og hun måtte pumpe 4.000 liter vand i minuttet ud af af Faaborg Røgericafe, som ligger lavt på havnen i Faaborg. - Ja, vi har taget vores forholdsregler og går i gang med at dæmme op med sandsække i en 70 meter lang barriere omkring cafeen, fortæller hun.

Selvfølgelig vil vi som kommune gerne servicere vores borgere, men der er altså også noget, der hedder eget ansvar. Viceborgmester Søren Kristensen (V), Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tre timer til at hente fyld-selv-sække Beredskab Fyn udleverede tirsdag kl. 9 til 12 sandsække ved Falck-stationen i Faaborg, men grus måtte Line Klivager og øvrige borgere og erhvervsdrivende selv finde og fylde i sækkene. Den 29-årige café-ejer sikrede sig godt 400 sække: - Det er da godt, vi har en entreprenør i familien, der kan hjælpe med grus. Jeg synes faktisk Beredskabet burde hjælpe ved også at stille grus til rådighed for os, og i det hele taget har der ikke været nogen særlig god kommunikation til os, der bliver berørt af den forhøjede vandstand. For eksempel har jeg selv måtte ringe rundt til de øvrige syv virksomheder på havnen, der rammes af vandstandsstigningen, siger hun. Havnemester Lasse Olsen melder hus forbi: - Det er op til den enkelte selv at sikre sig ved forhøjet vandstand, ligesom husejere selv skal sikre deres ejendomme mod vejrlig, men selvfølgelig er vi på havnen også gået i beredskab og hjælper, hvor vi kan. I første omgang holder vi opsyn med, hvordan situationen udvikler sig, tager strømmen de steder, der kan blive oversvømmet og holder øje med både og virksomheder, der kan være i farezonen. Dem tager vi nok kontakt til. Lillestrand bliver oversvømmet ved en vandstand på en 1,20 meter, men Havnegade ligger tør til vandet når en højde på 1,5 meter, fortæller havnemesteren.

Eget ansvar Line Klivager har allieret sig med en gruppe venner, der hjælper hende med at få fyldt grus i sækkene og stablet dem op som værn mod de ventede oversvømmelser på havnen. - Jeg har jo prøvet det før, så jeg føler mig godt forberedt, men det ærgrer mig, at vi må gøre alting selv, og at det ikke er et kommunalt beredskab, der tager højde for situationen og kommer os til hjælp, siger hun. Viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Søren Kristensen (V) har tillid til beredskabet: - Jeg går ud fra, at det vi skal gøre, det gør vi. Man kan sammenligne situationen lidt med en landmand, der selv må efterse om hans halmstakke er forsvarligt bundet ind i plastik, når der kommer et stormvarsel. Der er ikke andre, der gør det for ham.

Klimasikring på vej - Kan man som borger eller erhvervsdrivende ikke have en berettiget forventning om, at kommunen kommer til hjælp, når der varsles oversvømmelser? - Selvfølgelig vil vi som kommune gerne servicere vores borgere, men der er altså også noget, der hedder eget ansvar. I øjeblikket arbejdet vi på en plan om at klimasikre havnen, og det må være hovedbuskabet her, altså at vi er inde i en proces, hvor der sker en bedre klimasikring af havnen. - Klimasikringen er en del af en arkitektkonkurrence, der løber næsten hele 2019. Der er endnu ingen der ved, hvilken klimasikring den indeholder, eller hvornår den sættes i værk. Næste oversvømmelse komme onsdag eftermiddag. Er det så godt, at jeres beredskab er, at I giver borgerne tre timer til at hente sandsække, de selv skal fylde med grus, når DMI varsler en 20-års-hændelse? - Det er et spørgsmål, der er svært at svare klar ja eller nej til. Selvfølgelig kan man diskutere, om vi skal gøre mere. Det vil jeg gerne have lejlighed til at drøfte nærmere med mine kolleger, siger Søren Kristensen. Ifølge vicedirektør ved Beredskab Fyn, René Cording, blev der tirsdag formiddag sat 2.000 sandsække til udlevering hos Falck i Faaborg. Der var ikke særlig rift om den, og der er ikke umiddelbart planer om yderligere udlevering af sandsække.