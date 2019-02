2018 blev et historisk år for Ringe Svømme-Klub. Efter mange år med et gennemsnitsmedlemstal på knapt tusind blev 2018 året, hvor svømmeklubben satte medlemsrekord på 1397 medlemmer. Det svarer til en stigning på 47,8 procent.

- Jeg er virkelig stolt over den støtte, klubben har modtaget det seneste år. Det vidner om, at vi har et godt ry og gode 'varer på hylderne'. Med god medlemrespons og mange engagerede trænere, kan vi levere en service i svømmeklubben, der er helt i top, fortæller Troels Stubager.

I følge formanden for Ringe Svømme-Klub, Troels Stubager, kunne han ikke være mere tilfreds med den flotte stigning og tillader at give klubben et kæmpe skulderklap for det gode resultat.

Det skulle vise sig at være hele ventetiden værd, for ved udgangen af 2017 stod svømmehallens nye faciliteter klar. Det var med til at give Ringe Svømme-Klub deres største stigning og største medlemstal i klubben 52-årige historie i 2018. Med en stigning på 47,8 procent er medlemstallet svømmet op fra 945 til 1397.

- Det nye varmtvandsbassin har været en stor succes for vores medlemmer. Vi har blandt andet oplevet en stigning af babysvømmere fra 20 til 60, alene fordi vandet er varmere og dermed mere behageligt for både barn og forældre. Derudover har mange af de ældre medlemmer med gigt, ledsmerter eller andre skavanker også godt af motionsvømning i det varme vand. Det kan være med til at løsne dem op og giver de oplever øget velværd - også når de går fra svømmehallen, siger formanden. Svømmeklubben fik desuden deres yngste medlem i sidste uge, der blot er fire uger gammel. Derudover er der inden for det seneste år også kommet fire frivillige trænere til, der alle er over 60 år.

Det store opsving i disse medlemmer er Troels Stubager ikke i tvivl om, at det nye varmtvandsbassin har været med til at skabe grobund for.

Men hvor er de unge?

På trods af den flotte medlemsforøgelse, er formanden dog ærgerlig over, at der faktisk er sket et mindre fald på både drenge og piger i aldersgrupperne 13-18 og 19-24 år.

For Ringe Svømme-Klub er det derfor målet for 2019 at få værnet om de unge medlemmer, så de ikke hopper fra.

- Vi skal helt klart have fokus på, at gøre svømmeklubben attraktiv for de unge mennesker. De fleste smutter, når de fylder de der 10-11 år, fordi forældrene mener, at deres børn har lært at svømme og savner udfordringer. Vores opgave det næste års tid bliver derfor så at se, hvordan vi kan holde de unges motivation, siger Troels Stubager.

Formanden og bestyrelsen har imidlertid indgået et samarbejde med Dansk Svømmeunion om en spørgeskemaundersøgelse til samtlige af klubbens medlemmer. Her håber de at finde ud af, hvor de kan sætte ind for at give alle medlemmer den optimale oplevelse af Ringe Svømme-Klub.