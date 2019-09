Højskolesangbogens historie fortælles

Ferritslev: Selv om der har været aktiviteter for seniorerne sommeren igennem, så er det onsdag 4. september det igen er fast hver onsdag, der bydes på aktiviteter for seniorgruppen i Ferritslev Fritidshus.

Onsdag 4. september kl. 14 gælder det Birgitte Hansen, tidligere højskolelærer og højskoleforstander, der leder seniorerne gennem en musikalsk tidsrejse i højskolesangbogens historie.

Fællessang skaber sammenhold, minder os om fælles værdier og stærke danske traditioner. Birgitte Hansen akkompagnerer selv ved klaveret og fortæller med stor indsigt og viden om sangene, digterne, komponisterne og ikke mindst om de begivenheder, sangene refererer til.

- Det er dejligt at blive bekræftet i, at vi er en del af en fælles historie - at vi har noget værdifuldt sammen. Særligt fællessangen bekræfter os heri, og man føler sig beriget efter en stund med den kompetente Birgitte Hansen som leder af fællessangen, hedder det i en pressemeddelelse fra Ferritslev Fritidshus.

Tilmelding til arrangementet på tlf. 65981315.