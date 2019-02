Sdr. Nærå: Under temaet "De tjenende ånder" holder Sdr. Nærå kirke lørdag 2. marts en højskoledag, hvor man får både foredrag, fortælling og koncert. Dagen indledes kl. 10 med en andagt i kirken, som tidligere biskop i København og kgl. konfessionarius Erik Norman Svendsen står for.

Efter kaffen fortæller han om sin tid som præst i forskellige sammenhænge - et foredrag han kalder "Præst for Gud, Dronning og Fædreland". Sin sidste handling for kongehuset var bisættelsen af Prins Henrik.

Efter frokosten fortæller cand.mag. Solveig Bruun Fillipsen om Maren fra Ellinge, som var husholderske for komponisten Carl Nielsen og hans familie i hele 41 år. Solveig Bruun Fillipsen er barnebarn af Marens søster, og hun vil her fortælle om Marens liv.

Dagen afsluttes med en halv times orgelmusik i kirken med Tina Christiansen, som er solistuddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i Malmø og siden 2015 ansat som organist i Ansgars Kirke i Odense.

Deltagelse koster 100 kroner. Tilmelding senest 22. februar til Inge Bjarke tlf. 5178 9851.