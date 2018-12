Vejle-Allested: En 51-årig mand fra Ringe fik lørdag klokken 20.19 inddraget sit kørekort, efter han blev standset af en politipatrulje på Møllebakken i Vejle-Allested.

Ifølge politiet var der tale om en rutinemæssig kontrol.

Bilisten viste sig at være kraftigt påvirket af alkohol, og da han to gange pustede resultatet af en alkometertest op på en promille over 1,50, blev kørekortet inddraget, oplyser Fyns Politi.