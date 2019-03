Hjerterumsdag på Midtfyn: Styrk hjertet i Ringe

Ringe: Byforum Ringe, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne og bymæglerne står lørdag bag aktivitetsdagen Hjerterum på Midtfyn. Det foregår blandt andet på Torvet, på Ringe Station og i Midtfyns Fritidscenter fra klokken 10-13.

Her kan du opleve - og være en del af - nogle af alle de ting, der gør borgerne stolte af at bo midt på Fyn. Deltagerne skal opleve byen fra sin bedste side; men også fra nye sider.

- Noget skal nydes, andet skal deltagerne være med til at skabe. Og mange aktører vil hjælpe med at få de midtfynske hjerter til at banke endnu stærkere for byen, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

For et år siden gik Faaborg-Midtfyn Kommune i gang med at realisere bymidteplanen for Ringe, og en række tiltag præsenteres ved hjerterumsdagen.

Første tiltag var en borgersalon i en vindblæst passage i foråret 2018. Derefter har der været holdt to såkaldte Open Calls, som har resulteret i tre aktive passager (der er også passage fernisering 23. marts).

Et af tiltagene på kort sigt var "liv i ankerpunkterne", og med Liv i Stationen (der er musikstation fra 11 til 14) og Foreningens Hus på Guldhøj (hvor der blandt andet er perlepladeworksshop, foreningstræf mm.), er der sat i gang for nye fællesskaber i byen.