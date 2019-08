430 kvinder satte sig lørdag i sadlen til Hjerterdametouren 2019, og selv om det var væsentlig færre end året før, så var formanden for cykelløbet tilfreds med opbakningen. Avisen satte sig for at finde ud af, hvorfor kvinder fra hele landet kommer til for at deltage i cykelløbet.

- Men jeg synes ikke, at vi skal kalde 430 deltagere for en fiasko. Der er stor opbakning, og vi har deltagere fra Sønderjylland og Sjælland, som kommer hvert år, og dem der er her, skal vi lave en god dag for, siger Conny Wahl, som inden de første ryttere blev sendt af sted kunne overrække en check til Hjerteforeningen på 50.000 kroner.

- Vi hører, at andre cykelløb også har en nedgang, så det kan være en generel trend, siger formanden for Hjerterdametouren, Conny Wahl.

Her havde 430 kvinder fået et startnummer, og det er faktisk væsentlig lavere end sidste år, hvor godt 600 cyklede med.

Inge Matzen, 77 år, Nordborg, og Kirsten Thorsen, 65 år, Sønderborg. Begge deltager på 50 kilometer-ruten: - Vi har cyklet Tøserunden ved Køge i mange år, og så så vi det her, da det startede. vi har været med flere gange, og det er et fint arrangement. Det er rigtig godt. Det er kun for damer, og det gør altså også noget. Så er det selvfølgelig også på grund af formålet, det må vi ikke glemme.

Per Trabjerg, 62 år, frivillig i alle løbets år: - Det er fællesskabet. At være med til at få det hele planlagt og også afviklet på dagen. Det er lønnen i sig selv at se forventningen og glæden hos 400-500 ryttere, inden de tager af sted, og når de kommer hjem igen.

Winnie Landrok, 47 år, Horsens:- Ærligt, så cykler vi med her på Hjerterdametouren, fordi vi ville opleve naturen på Fyn. Og så selvfølgelig fordi, at løbet støtter Hjerteforeningen. Jeg har selv haft for højt blodtryk, men helt ærligt, så var det ikke støtten i første omgang.

Lene Høsthaab, Krarup. 56 år. Deltaget flere gange og nu med i cykelløbets bestyrelse: - For det første er det et godt formål. For det andet cykler man sammen med en masse skønne damer, og så er det en meget flot natur, man kommer til at køre i. Det er et flot arrangement, som løber hele dagen og en fantastisk stemning med deltagere fra hele landet.

Kathinka Haarder, 59 år, Odense. Hun har deltaget fem gange tidligere: - Det er udelukkende kvinder, der kører med, og man mærker fællesskabet på en anden måde. Her behøver man ikke nødvendigvis drøne af sted, selv om nogen gør det. Det er et kæmpe arrangement med god forplejning, lotteri og god stemning. Det er meget folkeligt, og så må vi ikke glemme, at det er en god sag.

Clara Smink, 48 år, Aalborg. Debutant: - Jeg meldte mig til for et halvt år siden og kom i går (fredag, red. ) og har overnattet på campingpladsen. Jeg så et banner, vistnok på Facebook for løbet og ville gerne udfordre mig selv lidt, så jeg skal køre 125 kilometer. Det har jeg aldrig gjort før. Jeg er meget positiv ind til videre, der er rigtig gode informationer, og så håber jeg, at der er god skiltning ude på ruten, så jeg ikke farer vild. For jeg er ikke kendt her.

Lene Bay, 52 år, og Irene Menzi, 51 år. Multimotion Assens. Begge har deltaget flere gange: - Det er for hyggens skyld, og vi er fire fra samme klub, der cykler med. Så er det en god sag, og der er en helt speciel stemning.

Thilde Langmarck og Laura Jørgensen. Begge 34 år, fra Nyborg og debutanter: - Vi kørte Tour de Femme i Aarhus sidste år og skal det igen i år. Så det er for at få noget træning, og så er det ret tæt på Nyborg. Det er i en god sags tjeneste, og det virker som om, at der er en god stemning.