Hillerslev: Hjernen er et fantastisk organ, som fortjener al verdens opmærksomhed, lyder det fra Hjerneskadeforeningen Sydfyn.

Og hjernen er i fokus, når foreningen holder Hjerneuge i fire sydfynske kommuner - med temaet: Alternative behandlinger for hjerneskadede.

Over 400.000 mennesker lever i dag med en sygdom eller en skade i hjernen. Nogle kan helbredes, andre stabiliseres med behandling og træning, mens andre desværre får det værre med tiden, konstaterer foreningens formand Lonnie Braagaard i en pressemeddelelse.

Der har gennem længere tid være fokus på andre behandlingsformer, som kan være medvirkende til, at den hjerneskaderamte kan få et bedre liv. Og i forbindelse med Hjerneugen inviterer Hjerneskadeforeningen til foredrag og workshop fredag 15. marts klokken 14-17 i Hjerneskadecenteret i Hillerslev. Klokken 14.30 er der foredrag om kraniosakral terapi ved Julie Muff Lykke Dahlgaard, som er eksamineret kraniosakral terapeut med supplerende kurser inden for området.