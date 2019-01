Hjemmeplejen opdagede indbrud: Indbrudstyv slog til, mens beboer sov

Midtfyn: En ansat i hjemmeplejen og en beboer fik sig onsdag aften noget af en forskrækkelse. For da hjemmeplejeren kom til beboerens hus på Drosselvej i Kværndrup klokken 21.33, fandt vedkommende et indbrudsramt hus.

Selv om huset var gennemrodet, havde den kvindelige beboer ikke hørt noget. Hun havde ligget og sovet, oplyser Fyns Politi.

Det er uvist, hvad der blev stjålet i forbindelse med indbruddet, men der er formentlig brugt et koben til at brække et vindue til et køkken/alrum op.

På Lørupvej ved Ryslinge blev en potteplante brugt til at knuse en rude, hvorefter det var muligt at liste en hasper af. Skuffer og skabe er rodet igennem, men der er ikke stjålet noget.

Indbruddet er sket den 25. januar klokken 15.30, men er først meldt til politiet den 30. januar.