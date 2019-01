Hjemmeplejen i Årslev skubbet ud af lokaler: Nu er ny adresse fastlagt

Årslev/Sdr. Nærå: Det er knap halvandet år siden, at hjemmeplejen i Årslev flyttede ind i den tidligere børnehave Motorikken. Nu skal medarbejderne i hjemmeplejen flytte igen. Denne gang til Nr. Lyndelse.

Forleden besluttede politikerne at genåbne Motorikken som børnehave. Der er nemlig kommet flere børn til den nordlige del af kommunen, end hvad prognoserne forudsagde, og derfor er det nødvendigt at genåbne Motorikken, som blev lukket for knap tre år siden.

Det betyder, at der ikke længere er plads i lokalerne til de cirka 25 medarbejdere fra hjemmeplejen i Årslev.

Nu er den nye adresse kommet på plads, og den ligger i Nr. Lyndelse, fortæller formand for Opvækst- og Læringsudvalget Kim Aas Christensen fra Socialdemokratiet.

- Der er et lokale ovenpå sfo'en i Nr. Lyndelse, som ikke rigtig bliver brugt mere, siger han og oplyser, at der også er rigeligt med parkeringspladser til hjemmeplejens mange biler.