Hjælpemidler skadet af røg og vand: Voldsom brand i Ringe kan få konsekvenser for ældre og syge

Ringe: Onsdag hærgede en brand virksomheden RK Brand og Teknik på Nordbakken i Ringe, og det påvirkede også Faaborg-Midtfyn Kommunes hjælpemiddeldepot, som holder til i tilstødende lokaler.

I depotet blev der opbevaret hjælpemidler som blandt andet plejesenge, toiletforhøjere, rollatorer, nødkaldeanlæg og el-scootere, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. - Ingen hjælpemidler er brændt, men stort set alt i depotet er blevet vand- eller røgskadet. Det betyder, at der desværre kan ske forsinkelser i leveringen, oplyser myndighedschef Stine Foged Justi. - Vi har sendt hjælpemidlerne til professionel rengøring, men vi må forvente, at en del produkter skal kasseres. Det kan muligvis betyde forsinkelser i vores leveringer til borgerne, selvom vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre det, siger hun.

Hun oplyser desuden, at der er nedsat en taskforce, som forsøger at opretholde leveringen af hjælpemidler til de borgere, der har et akut behov.

- Vi ser blandt andet på mulighederne for at leje hjælpemidler hos andre kommuner og private leverandører. Og det er lykkes os at skaffe hjælpemidler til de borgere, der er planlagt til at blive udskrevet fra sygehuset i dag (fredag, red.), lyder det videre.