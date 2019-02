Hjælp til kommunen: Frivillig task force vil hente rige pensionister til Faaborg

Faaborg: En selvbestaltet task force af specialister i administration og erhvervsvækst tilbyder nu at stille sig i spidsen for et projekt, der skal slå på tromme for Faaborgs plussider, så købstaden bliver "lokomotivet i kommunens vækststrategi". Først og fremmest vil de forsøge at få rige pensionister til at slå sig ned i Faaborg.

Gruppen, der består af Faaborgs tidligere kommunaldirektør Søren Theilade, lektor i markedsøkonomi Gustav Paludan, pensions- og forsikringsmægler Steen Lehrmann, logistikchef hos Blue Star Line Klaus Juul Jensen og IT-iværksætter Runi Hammer, har sat sig for at markedsføre det, de kalder "Danmarks bedste bevarede hemmelighed", altså Faaborg.

"Faaborg er købstaden, kulturbyen, byen med vand og bakker, et rigt foreningsliv og en turistby, som er en guldgrube for Faaborg-Midtfyn Kommune og som er helt unik på Sydfyn. Faaborg skal være lokomotivet i kommunens vækststrategi. Vi skal ud og fortælle om Faaborg med stolthed og gøre opmærksom på Faaborgs herligheder. Vi, som bor i Faaborg har nok de bedste forudsætninger til at stå for markedsføringen af Faaborg. Som fagfolk indenfor markedsføringen ved, er der større chance for succes når man holder af sit produkt," skriver gruppen blandt andet i et manifest.