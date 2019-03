Hjælp hende i finalen: Midtfynsk frisør kan blive Nordens bedste

Den lokale frisør Louise Hartmann har brug for stemmer for at gå videre til nordisk finale, hvor hun er normineret i hele tre kategorier.

Ringe: Hun er regerende dobbelt-danmarksmester og kåret som årets frisør i Danmark 2018 - nu er hun også normineret i tre kategorier som Nordens bedste.

33-årige Louise Hartmann, der står bag frisørsalonen By Hartmann i Jernbanegade 3 i Ringe, er gået videre til top fem i hele tre kategorier blandt de mest talentfulde frisører i hele Danmark, der nu skal kæmpe om at blive Danmarks to repræsentanter til den store frisørkonkurrence Nordic Hair Awards 2019.

Men for at nå til selve finalen den 9. juni i København, har Louise Hartmann brug for hjælp, da en afstemning på nettet skal finde de endelige finalister. Det er nemlig kun to af fem nominerede frisører i de enkelte seks kategorier, der går til finalen, hvor de skal dyste mod finalister fra de andre nordiske lande: Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Island.

- Jeg er så overvældet, ydmyg og beæret over at være nomineret. Der er så mange dygtige mennesker i hele Norden - tænk, at jeg er med i den liga, siger en berørt Louise Hartmann, og tilføjer:

- For at komme til finalen 9. juni, skal jeg bruge lidt hjælp fra folk til at stemme på mine billeder.

Louise er normineret i tre kategorier, som man kan stemme på her:

Nordic Color Technician of the Year: https://nordichairawards.com/vote/nordic-colour-technician-of-the-year/

Nordic Womens Hairdresser of the Year: https://nordichairawards.com/vote/nordic-womens-hairdresser-of-the-year/

Nordic Editorial Stylist of the Year: https://nordichairawards.com/vote/nordic-editorial-stylist-of-the-year/

Der kan stemmes til den 24. marts.