Årslev: Det startede egentligt som en joke, hendes far kom med, da 14-årige Rikke Lindgaard Pedersen endnu engang brokkede sig over, at der ikke var mulighed for at gå til hip-hop i Årslev, men hun endte med at tage sin far på ordet, da han foreslog, at hun da bare selv kunne starte et hip-hop hold op i Årslev.

Sammen med veninden 14-årige Caroline Astrid Rosenkilde Kjær, der også går i 8. klasse på Broskolen, holdt de mandag den første time "Girly Hip-Hop" for 18 fremmødte piger i høj-hallen på Polymeren i Årslev. Planen er, at holdet skal fortsætte hver mandag klokken 15.30-16.30, så længe der er tilslutning til det - i hvert fald sæsonen ud.

- Vi vil gerne give unge piger mulighed for at lære noget fedt dans for begyndere. Da vi skrev, at vi oprettede holdet for to uger siden, havde vi slet ikke regnet med, der ville komme så mange, da sæsonen jo er startet, så vi er helt vildt begejstrede, siger 14-årige Rikke Lindgaard Pedersen.