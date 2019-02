Hillerslev Idrætsforening søger efter mandfolk på mountainbikes

Mandfolk på MTB er for mænd, som har nogle ekstra kilo på sidebenene, og gerne vil have det sjovt sammen med ligesindede.

Hillerslev: Hillerslev Idrætsforening starter et nyt tilbud søndag 24. marts kl. 10. Det kaldes "Mandfolk på MTB" og er for mænd, som har nogle ekstra kilo på sidebenene, og gerne vil have det sjovt sammen med ligesindede, lyder det i en pressemeddelelse fra idrætsforeningen.

Hvis man fylder godt i landskabet, er mand og har en fungerende mountainbike og en cykelhjelm, så er det relevant at tjekke det nye tilbud. Hos "Mandfolk på MTB" er det sociale i centrum og absolut ikke, hvem der ser bedst ud i tætsiddende cykeltøj.

I den nystartede afdeling i Hillerslev Idrætsforening går man målrettet efter at få flere op af sofaen og ud i naturen.

- Vi starter det her op, fordi vi tror, der sidder mænd rundt omkring, som gerne vil motionere sammen med andre, men som har svært ved at se sig selv i motionstilbud, hvor de andre har været i gang længe, siger Klaus Ellegaard der er tovholder for "Mandfolk på MTB" i idrætsforeningen.

Han mener også, at alle får mest ud af motion med andre på cirka samme niveau. Derfor er der ingen planer om, hvor hurtigt man skal køre, bare man har det sjovt sammen.