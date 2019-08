Her skal hjælpen være nærmest: Brobyerne vil sætte danmarksrekord førstehjælpere

Ifølge en pressemeddelelse fra "Danmark Redder Liv" falder chancen for overlevelse med 10 procent for hvert minut, der går.

Det samme gælder for borgerne i Brobyværk og Vester Hæsinge. Derfor er de tre lokalråd gået sammen om et nyt projekt. Brobyerne skal være det område i Danmark, hvor der er flest førstehjælpere pr. indbygger. Det er nemlig det eneste, der virkelig gør en forskel, indtil ambulancefolkene overtager.

- Det er da ærgerligt, men det er bare noget, vi bliver ramt af, når du bor uden for Odense, Svendborg og Faaborg. Det lyder måske lidt farligt at kalde det et sort hul, men det er det, fortæller lokalrådsformanden.

Nr. Broby: Hvis dit hjerte stopper med at slå, og du bor i Nr. Broby, går der i gennemsnit 10 minutter, før ambulancen dukker op. Faktisk kan det i værste fald tage op til 15 minutter, før ambulancen ankommer. Det er alt for længe, hvis du spørger formanden i Nr. Broby lokalråd, Henrik Wiberg Andersen.

Alt er succes

Initiativet fra Henrik Wiberg Andersen kommer i forbindelse med projektet "Danmark Redder Liv", der er skabt i et samarbejde mellem Region Sjælland og Syddanmark, Dansk Folkehjælp, First AED og Østifternes initiativ. Projektet har til formål at få flere danskere til at yde livreddende førstehjælp ved hjertestop.

I Brobyerne vil de være flest førstehjælpere, og Henrik Wiberg Andersen er ikke i tvivl om, at de når i mål. Lokalrådets projekter plejer at blive en stor succes. Tidligere overtog de græsslåningen fra kommunen, så Nr. Brobys borgere selv står for det.

- Det får vi selvfølgelig kompensation for at gøre, men her har vi folk på venteliste til at komme ud og køre græsklipper. Der er fantastisk opbakning, lyder det fra Henrik Wiberg Andersen.

Desuden lokker lokalrådene med gratis førstehjælpskursus, for alle der tilmelder sig. Hvis det mod al forventning ikke lykkes at samle 100-150 førstehjælpere, vil Henrik Wiberg Andersen ikke kalde projektet en fiasko:

- Jeg lægger mig ikke til at græde, hvis vi står med 62, når vi er færdige. Overhovedet ikke. Så er der 62 flere, end der var i forvejen. Det kan kun være bedre, end det udgangspunkt vi havde fra start. Alt er en succes, siger han.

Lokalrådene holder informationsmøde om projektet d. 18. September i Nr. Broby.