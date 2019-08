Her er svaret på læserspørgsmål: Så meget sparer kommunen på at have leasede biler

En læser har spurgt, hvad det koster Faaborg-Midtfyn Kommune at have leasede biler i forhold til, at de ansatte kører i egne biler. Her kommer svaret.

Faaborg-Midtfyn: Fornylig skrev vi om, at de ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune skal blive bedre til at undgå skader, når de kører i kommunens biler.

Det var et effektiviseringsforslag som led i de aktuelle budgetforhandlinger, og det skulle gerne føre til, at kommunen kan nedbringe sine værkstedsregninger.

Efter artiklen fik vi et spørgsmål fra en læser. Thomas Abildgård, Parkvænget 1, Årslev, spørger:

Har I mulighed for at uddybe artiklen med en opgørelse over hvad kommunens økonomi er ved leasede biler til medarbejderne kontra det, at medarbejderne fik kørselsgodtgørelse efter statens takster?

Vi har sendt spørgsmålet videre til kommunen og har nu fået følgende svar:

Ved sammenligning af tallene for 2016 og 2018, altså henholdsvis før kommunen anskaffede tjenestebiler og efter, så er omkostningerne til kørsel i egen bilgået fra en gennemsnitlig kilometerpris på 3,53 kr. til 2,85 kr. Dette fald skyldes, at de kilometer, der stadig køres i medarbejdernes egne biler, i højere grad sker til statens lave takst (1,98 kr. pr. km.).

De gennemsnitlige samlede omkostninger pr. kørt kilometer i kommunens tjenestebiler (TCO) er senest opgjort til ca. 2,13 kr. Det er et samlet gennemsnit for kommunens nyere tjenestebiler. Udgiften kan variere fra fagområde til fagområde. Det afhænger især af, hvor mange kilometer bilen kører årligt. Også forskelle i omfanget af skader kan have betydning for de faktiske udgifter.

Hvad skader angår, er kommunen selvforsikret. Ovennævnte omkostning (TCO) på 2,13 kr. pr. km. indeholder kommunens interne forsikringspræmier for bilerne, men ikke ekstraordinære udgifter til skader.

Kort og godt: Som udgangspunkt koster det kommunen 2,85 kroner pr. kilometer, når en medarbejder kører i egen bil. Mens det som udgangspunkt koster 2,13 kroner, når en ansat kører i kommunens bil. Men hertil skal så lægges udgifter ved skader på bilerne, så reelt er besparelsen mindre end forskellen på de to beløb.