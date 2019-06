Her er dagplejen lukket: Landsbyforældre til kamp for vuggestue

Maria Hansen og Dina Rosenberg - med Karla og Pusle - kæmper videre for at få opretten en vuggestue her på børnehaven Kaptajngården i Vester Hæsinge. De har foreløbig samlet 300 underskrifter, og nu er de i gang med at finde flere eksempler på, at tingene ikke fungerer tilfredsstillende. Foto: Palle Søby