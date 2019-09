Her danses uden partner

Årslev: Et ulige antal dansere er ikke noget problem, når der spilles op til dans i Broskolens aula på afdeling Bøgehøj 4. september. Dansen foregår på lange rækker og uden dansepartner.

Det er Snif Linedance, der indleder den nye sæson med at kalde både begyndere, let øvede og øvede ud på dansegulvet. - dog ikke samtidig. Først får begyndere og let øvede knap en time fra klokken 18.30-19.20, derefter de øvede fra klokken 19.40-20.30.

Heidi Larsen er instruktør for begge hold.

Nogle kender måske linedanse fra fjernsynet, når 20 dansere på række udføre komplicerede og nøje synkroniserede sekvenser af dansetrin. det kræver selvfølgelig en hel del øvelse, men man kan sagtens komme i gang uden forhåndskendskab eller særlige færdigheder. Dansen øves trin for trin, og først når man føler sig klar til det, sættes tempoet gradvist op. Linedance er for alle, uanset alder, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Tove E. Nielsen (93 83 61 49) og Birthe Schroll (24 60 52 40) kan kontaktes for flere oplysninger.