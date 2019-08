Hemmeligt program: Tre unge piger sender dig på eventyrligt ræs

Adventure race er en ny "try it"-aktivitet under Outdoor Sydfyn, hvor du med udgangspunkt i stævnepladsen bliver sendt ud på anderledes udfordringer. Tre unge piger, der har gået på adventure race-linjen på Oure Skolerne, har lavet et "hemmeligt" program.

Faaborg: Kunne du tænke dig at prøve en sport, der forener samarbejde, høj puls og naturoplevelser?

Så skal du bare dukke op på stævnepladsen ved Havnebadet i Faaborg lørdag 24. august. Her er der nemlig adventure race, en af mange nye såkaldte "try it"-aktiviteter ved årets Outdoor Sydfyn.

Det er en multidisciplinsport, hvor der i hold konkurreres om først at komme igennem en rute. Holdet skal følges ad hele vejen og selv finde vej.

- Det handler om at få nye til og give folk lov til at prøve, hvad det er. Vi laver et løb, der er tilrettelagt for begyndere, men også kan være et træningsløb for dem, der har prøvet det før, forklarer Thea Babiel.

Hun er en af de tre unge piger i 20'erne, der står for den nye aktivitet. De har alle gået på adventure race-linjen på Oure Skolerne.

De to andre er Ditte Brinkmann, der oprindelig er fra Faaborg, og Ditte Finkas, der tidligere har løbet orienteringsløb i Faaborg.

Ditte og Ditte har været i Faaborg og strikket nogle udfordringer sammen ud fra de lokale forhold.

- Men vi vil ikke afsløre præcis, hvilke udfordringer folk kommer ud fra. Det er lidt hemmeligt - det må gerne være sådan lidt et eventyr. Når folk kommer ned på stævnepladsen, vil vi præsentere dem for nogle loops, og så vælger de selv, hvilke de vil ud på, fortæller Thea Babiel.

- Adventure race handler meget om samarbejde, om at være et team. Det behøver ikke være hårdt, men folk skal synes, det er sjovt - det er den røde tråd, siger Thea.

Længden på et adventure race kan være alt fra to timer og op til syv døgn, som man kan komme ud for ved VM. Men i den lokale udgave ved Outdoor Syd er det begrænset til tre timer, hvor folk selv bestemmer, hvor mange loops de vil give sig i kast med. Racet er udformet som et stjerneløb med et stjernecentrum, hvorfra man sendes ud på forskellige opgaver. Det kræver blot gåpåmod og tøj/sko til at være fysisk aktiv. En af opgaverne kræver en cykel, og hvis man vil deltage i den, skal man selv medbringe cykel og hjelm.

Adventure race foregår lørdag 24. august i tidsrummet klokken 10-16. Man kan starte når som helst i det tidsrum, men man skal være tilbage ved start klokken 16.