Helt tavse: Topembedsmænd vil ikke svare på spare-kritik

Chef for Opvækst og Læring Michael Gravesen og direktør i kommunen Siggi Kristoffersen vil ikke svare på avisens spørgsmål om kritikken af de såkaldte effektiviseringer i Faaborg-Midtfyn.

Faaborg-Midtfyn: Tillidsfolk, skoleledere, ledere på kommunens børnehaver, forældre og senest også flere politikere kritiserer og sætter spørgsmålstegn ved de såkaldte effektiviseringer, som topledelsen i kommunen netop nu er ved at udføre. Effektiviseringerne må ifølge den politiske aftale om kommunens budget ikke gå ud over serviceniveauet, men det mener flere nu, at de gør.

Den øverste kommunale ledelse selv er imidlertid helt tavs. Avisen har mandag og tirsdag forsøgt at få topembedsmændene i tale - uden held. Hverken chef for Opvækst og Læring Michael Gravesen eller direktør Siggi Kristoffersen ønsker at besvare avisens spørgsmål.

"Direktionen ønsker at tage drøftelserne direkte med medarbejderrepræsentanterne og ikke gennem medierne," lyder det gennem en mail fra kommunens presseafdeling.

Avisen har givet embedsmændene muligheden for at svare mundtligt eller skriftligt på følgende spørgsmål:

- Kommunens fællestillidsrepræsentanter, flere af lederne på både skole- og dagtilbudsområdet og en række forældrerepræsentanter mener, at de her effektiviseringer reelt er besparelser, der går ud over børn og forældre. Effektiviseringerne er blevet kaldt "en maskeret spareøvelse" og "skjulte besparelser". Hvordan forholder du dig til det?

- Kan du garantere, at borgere ikke kommer til at mærke forskel på serviceniveauet?

- Der skal effektiviseres for minimum 9,15 millioner kroner i Opvækst og Læring i år. Er det et realistisk mål, når året allerede er begyndt?

- Du har varslet op til 25 stillinger i Opvækst og Læring i forbindelse med effektiviseringerne. Hvordan kan nedlæggelse af 25 stillinger ikke betyde serviceforringelser?

- Tillidsrepræsentanterne har kritiseret, at nogle af afskedigelserne er resultatet af projektet "attraktiv og effektiv arbejdsplads". De mener ikke, at så mange afskedigelser kan resultere i en mere attraktiv arbejdsplads. Kan det det?