Hele familien er inviteret til julehygge i Ferritslev Fritidshus

Ferritslev: Helt i henhold til traditionerne indbydes borgere i og omkring Ferritslev til et julehyggearrangement lørdag før den første søndag i advent. Der slår Ferritslev Fritidshus dørene op lørdag den 1. december kl. 11 til 14 for alle, der vil være med til at julehygge i fritidshuset. Her venter en lang række aktiviteter og boder samt musik og smagsprøver samt udstilling ved Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening. Kl. 14 slutter arrangementet af med at man på pladsen foran SuperBrugsen og Salon Binder får besøg af julemanden, der kommer og tænder juletræet. /exp